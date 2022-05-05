Російські війська намагаються прорватися через Білогорівку та Рубіжне: Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині

Армія Росії не залишає спроб прорватися через Білогорівку та Рубіжне Луганської області.
Голова Луганської обласної військової адміністрації повідомив, що ситуація в області щодо повномасштабного вторгнення росіян - складна.
Про актуальну ситуацію в області станом на 5 травня розповів очільник області Сергій Гайдай.
"Ворог намагаються зробити прорив у районі Білогорівки і з Рубіжного. Навіть сьогодні ми так само займалися евакуацією, вивозили людей, але кожного дня, на жаль, може всі змінитися, навіть кожної години", - сказав він.
Гайдай закликав мешканців області евакуюватися, поки є така можливість, щоб врятувати власні життя.
"Хто мене чує, хто може передати людям, котрі перебувають в укриттях. Будь ласка, вкотре звертаюся до вас: "Не зволікайте!". Ми будемо робити свою роботу, поки можемо, поки у нас є така фізична можливість. Навіть зараз не моральна. Будемо допомагати як нашим військовим, так і жителям Луганщини, які залишилися на підконтрольній території України", - наголосив очільник області.
Варто зазначити, за ранішнім зведенням Генштабу ЗСУ, на Луганщині Росія мобілізувала до військових підрозділів місцевих жителів. Зокрема, воювати проти своїх же змушують жителів Сватівського району.
Читайте також:
- Український моряк з "Яни Капу" вдруге за останні чотири роки потрапив до російського полону
- Деяке крадене медичне обладнання з окупованих територій вдасться заблокувати в РФ, але не все – Радуцький
- Одразу 12 населених зазнали обстрілів від ворога