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Російські війська намагаються відновити наступ на сході

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Російські війська намагаються відновити наступ на сході

Росіяни намагаються наступати на сході / Фото: Associated Press

Втім, ворог не має успіху.

Російська армія намагається відновити наступальні дії на східному напрямку. Окупанти, зокрема, роблять це задля того, аби відволікти резерви Сил оборони на тлі українського наступу.

Про це йдеться в заяві заступника директора департаменту планування застосування Нацгвардії Миколи Уршаловича.

З його слів, минулого тижня армія РФ на Куп’янському, Лиманському та Сіверському напрямках проводила штурмові дії на позиції підрозділів Нацгвардії. Втім, вони були безуспішними. Росіяни активно застосовували реактивну артилерію та авіацію.

На Бахмутському напрямку гвардійські розвідувально-ударні розрахунки продовжували знищувати техніку загарбників, польові склади з боєкомплектом, поступово виснажуючи можливості ворога вести активну оборону.

Окрім того, на Мелітопольському напрямку підрозділи Нацгвардії продовжували наступальні дії. Зокрема, українські оборонці здійснювали фортифікаційне обладнання досягнутих рубежів та вели розвідку й розмінування у смугах виконання подальших завдань.

Ситуація на фронті

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов заявляє, що на Лиманському напрямку відбуваються важкі бої. Українські Сили оборони продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Тим часом аналітики ISW заявляють, що протягом минулої доби, 21 червня, українські війська вели контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту. ЗСУ, ймовірно, успішно створюють умови для основного удару, попри повільніший, ніж очікувалося, темп контрнаступу.

Протягом минулої доби, 21 червня, армія РФ завдала ракетного та 44 авіаційних ударів. Зокрема, застосовано шість іранських ударних БпЛА Shahed. Усі було знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Дата публікації
Перегляди
1689
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