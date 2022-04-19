Російські війська намагаються вийти на адміністративну межу Херсонської області

На Південнобузькому напрямку тривають бойові дії в районі Олександрівки.
Проте російські війська не мають там успіху.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 19 квітня.
Російські окупанти намагаються здійснити вихід на адміністративну межу Херсонської області та не припиняють обстрілювати населені пункти.
Нагадаємо, Росія готує в Херсонській області масові провокації та планує звинуватити в них Збройні сили України. Масові провокації будуть приурочені до псевдореферендуму, який окупанти мріють провести в області.
Додамо, що станом на 19 квітня в Україні деокуповано 919 населених пунктів на територіях Житомирської, Київської, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
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