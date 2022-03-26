Російські війська намагаються взяти Чернігів у кільце і влаштувати геноцид: кореспондент ТСН описав ситуацію

Одне село повністю зруйноване.

Російські окупанти намагаються знищити єдиний шлях до Чернігова і задля цього використовують все доступне озброєння, розуміючи, що стріляють по мирних жителях.

Про це на брифінгу 26 березня розповів військовий кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко, який повернувся з-під Чернігова, де під час роботи у селі Анисів потрапив під ворожий обстріл, повідомляє Медіа Центр Україна.

"Скупчення людей, навіть цивільних, мотивують росіян на невмотивовану агресію. Ми спілкувалися з групою мирних мешканців, які намагалися вивезти своїх рідних у селі Анисів. Але їх обстріляли з реактивної артилерії. Під цей обстріл потрапив і я", – розповів Цаплієнко.

Він також повідомив, що характер ворожих обстрілів постійно мінявся. Спочатку це була реактивна артилерія, потім високоточна зброя, скоріше за все "Акація", міномети і танк.

"Росіяни зруйнували одне село повністю. Військові, які перебували в укритті, де ми сиділи, сказали, що скоріше за все, на вулиці купа загиблих. Обстріл тривав півтори години. Окупанти перед обстрілом запустили безпілотник, який в режимі онлайн корегував вогонь. І вони на 100% знали, що це єдиний шлях до міста, який вони хочуть перекрити", – розповів кореспондент ТСН.

Він додав, що мета окупантів – взяти Чернігів у кільце і влаштувати геноцид, як вони це зробили в Маріуполі. Проте українські військові готові відбивати атаки ворога.

Нагадаємо, 26 березня мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що російські війська спеціально обстрілюють житлові квартали і мирних людей у місті. Наразі в Чернігові легше порахувати будівлі, які не постраждали від ворожих обстрілів.

Російські окупанти поранили кореспондента ТСН Андрія Цаплієнка