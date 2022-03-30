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Російські війська намагаються взяти під контроль Попасну, Рубіжне та Маріуполь

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Російські війська намагаються взяти під контроль Попасну, Рубіжне та Маріуполь

Окупанти продовжують наступ та обстріли.

На донецькому напрямку наразі основні зусилля російських військ зосереджені на взятті під контроль Попасної та Рубіжного, а також захопленні Маріуполя

Про це розповів спікера Міноборони України Олександр Мотузяник на брифінгу 30 березня.

Він зазначив, що окупанти продовжують наступальні дії, артилерійські обстріли позицій ЗСУ, а також авіаційні та ракетні удари по населених пунктах.

Водночас задля посилення наступальних спроможностей до Старобільська Луганської області прибули підрозділи зі складу Західного військового округу Росії.

Нагадаємо, Мотузяник також повідомив, що ворог продовжує перегрупування своїх військ для утримання зайнятих рубежів та готується до відновлення наступальних дій.

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