Російські війська намагаються витіснити українські сили в Курській області: в ISW проаналізували, чи вдається їм це

Російські війська атакують прикордонні райони України, однак без підтверджених успіхів

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Російські війська продовжили спроби витіснити українські сили з їхніх обмежених позицій у Курській області 16 квітня, однак не досягли просування.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Бої тривали поблизу Горналя і Олешні, що на південний захід від Суджі, а також на території Миколаївського монастиря.

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У північно-західній частині Бєлгородської області ситуація була аналогічною: росіяни не мають підтверджених успіхів. Хоча один із російських воєнкорів заявив про “зачистку” села Демидівка, це не підтверджено незалежними джерелами.

Бої тривали на північний захід від Бєлгорода, зокрема біля Поповки та Демидівки. Російські джерела стверджують, що українські сили провели контратаку між цими селами, а також намагалися атакувати через державний кордон поблизу Мариного (Сумська область).

У Сумському напрямку ситуація залишається напруженою — окупанти ведуть активні бойові дії, але не досягають проривів. За даними російських блогерів, зіткнення тривають поблизу Водолаги, Біловодів і Локні, а ЗСУ контратакували поблизу Журавки та Басівки.

Нагадаємо, станом на ранок 17 квітня за добу на фронті російські загарбники втратили 1230 осіб.