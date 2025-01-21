Російські війська наступають у Курській області: деталі від аналітиків ISW

Протягом минулої доби, 20 січня, війська РФ продовжили наступати в районі "українського плацдарму" в Курській області. Втім, вони успіху не мали.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ атакували в районі Нікольського і в напрямку Вікторівки з Новоіванівки, а також у районі Куриловки. Окрім того, один так званий російський блогер розповідав, що ЗСУ контратакували на північ від Суджі в районі Старої Сорочини та Нової Сорочини та на південь від Суджі в Махнівці.

Аналітики зауважують, 20 січня речник Прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що у січні цього року українські захисники відбили штурм російської механізованої частини невстановленого ешелону вздовж кордону між Сумською та Курською областями. Також, з його слів, 1 січня російські окупанти здійснили кілька обстрілів у прикордонній зоні Сумщини.

Війська РФ продовжували обмежені наземні атаки у Харківській області поблизу Вовчанська 19 і 20 січня, але не просунулися, додали у звіті.

Нагадаємо, також в ISW повідомили, яку територію вдалося повернути армії РФ на Курщині. Оцінка ISW на основі доступних даних із відкритих джерел полягає в тому, що російські війська повернули собі близько 50% українського виступу.

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