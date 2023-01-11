Російські війська не контролюють Соледар - речник Східного угруповання військ ЗСУ

Соледар, де точаться запеклі бої, не перебуває під контролем російської армії.

Про це 11 січня Суспільному повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, це неправда. Деталі, у зведенні Генштабу, чекайте", — сказав він.

Варто також зазначити, що заяви засновника ПВК "Вагнер" Пригожина, що нібито вся територія Соледара взята під контроль його найманцями, не відповідає дійсності. А світлини, де нібито "вагнерівці" перебувають у шахтах міста, фейкові. Насправді місце більше схоже на печери у районі Володимирівки Донецької області.

"Схоже на те, що місце знаходження Пригожина не відповідає дійсності, і він не в Соледарських шахтах. Елемент ІПСО від пригожинських піарщиків, який спрямований на внутрішню аудиторію, щоб хоч якось виправдати шалені втрати серед зеків", - наголосили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Бої за Соледар

Нагадаємо, що росіяни, які не можуть захопити Бахмут, вирішили зосередити сили на Соледарі. Там наразі тривають бої. Як виданню CNN розповів український військовий із 46-ї аеромобільної бригади, яка веде боротьбу за утримання міста, ситуація там – критична. Позиції та будівлі переходять із рук у руки, а підрозділи не можуть відстежувати зростання кількості загиблих.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) також наголосили, що росіяни поки не змоги повністю захопити Соледар, попри заяви окупантів.

Водночас 10 січня радник ОП Олексій Арестович повідомив, що окупанти взяли Соледар у напівохоплення, а трасу Бахмут-Соледар – під вогневий контроль. Проте повного оточення або захоплення міста не відбулося.

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