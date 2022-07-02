Російські війська не взяли Лисичанськ: Арестович заявив про загрозу, яка вирішиться за добу-дві

Російські війська не взяли Лисичанськ: Арестович заявив про загрозу, яка вирішиться за добу-дві

Російські війська станом на вечір 2 липня не захопили Лисичанськ Луганської області. Ситуація там загрозлива і розв’язка стане відомою за добу-дві.

У разі захоплення Лисичанська, окупанти просуватимуться звуженим фронтом зі збільшеною щільністю військ.

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

"Немає їх (російських військ – ред.) в центрі Лисичанська, вони не взяли його під контроль, вони на південних околицях Лисичанська. Намагаються вести бої, потрапляють під роздачу наших військ", – поінформував радник голови ОП.

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Він також розповів, що загарбникам вперше вдалося невеликими силами форсувати Сіверський Донець з півночі і опинитися в Привіллі, що на північно-західній околиці Лисичанська.

"Таким чином, ситуація дійсно стала загрозливою, вирішиться вона протягом доби-двох. Стане зрозуміло, що там і до чого. Ну, це не перша небезпечна ситуація, в якій перебувають наші війська", – сказав Арестович.

На запитання про те, чи не виключає він варіанту відведення військ звідти, радник голови ОП сказав, що не виключає найрізноманітніших варіантів. Відведення військ – один із цих варіантів, але не єдиний, зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше також в Нацгвардії повідомили, що Лисичанськ перебуває під контролем українських захисників, але біля міста йдуть запеклі бої.

Мапа російсько-української війни на 2 липня: найважчі бої - на вулицях Лисичанська

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