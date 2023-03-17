Російські війська не здатні навіть на локальний наступ: британські розвідники пояснили чому

Російські окупаційні війська виснажили свій бойовий потенціал у війні в Україні. Саме тому вони не здатні навіть на локальний наступ. Наразі Росія демонструє одні з найнижчих показників локальних наступальних дій від січня 2023-го.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії.

Розвідники наголошують, що протягом останніх днів російські війська і сили групи ПВК "Вагнера" закріпилися на захід від річки Бахмутка в центрі Бахмута. Минулого тижня річка окреслила лінію фронту. Збройні сили України продовжують боронити західну частину міста, наголошують у звіті.

Британської розвідки зауважують, що окупанти тимчасово виснажили бойові можливості розгорнутих з'єднань настільки, що навіть локальні наступальні дії в цей час не можуть бути стабільними.

Експерти прогнозують, що російське командування, ймовірно, прагнутиме відновити наступальний потенціал військ після поповнення особового складу та запасів боєприпасів.

"Командири, ймовірно, будуть змушені обирати між проведенням наступальних операцій та проведенням надійної оборони всієї лінії", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що російський наступ на Бахмут на Донеччині досягає кульмінації. До слова, напередодні, 16 березня, російські війська продовжували наступ у місто та його околицях. Геолокаційні кадри за 14 березня показують, що окупанти просунулися на північний захід від Бахмута на північному березі Північного водосховища.

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