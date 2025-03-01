Російські війська нищать дітей України: у Херсоні вибух від дрону поранив дитину

Російські війська здійснили чергову атаку на мирних жителів України, використовуючи безпілотники для обстрілу села Дар'ївка в Херсонській області. 1 березня в результаті скидання вибухівки з дрона постраждала 11-річна дитина.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Хлопець отримав серйозні травми — черепно-мозкову травму, контузію та уламкові поранення обличчя і живота. Завдяки оперативному реагуванню медиків дитину негайно доставили до лікарні, де їй надають усю необхідну допомогу.

Стан потерпілого важкий, лікарі роблять усе можливе для його порятунку. Цей випадок є лише одним з багатьох нападів Росії на цивільних осіб, які страждають від військових злочинів, скоєних проти мирного населення України.

Нагадаємо, у ніч проти 28 лютого на 1 березня російські окупанти атакували Харків за допомогою БпЛА. Внаслідок атаки було пошкоджено медичні заклади.

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