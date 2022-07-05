Російські війська обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині: гатили з "Градів" і "Ураганів"

Російські війська обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині: гатили з "Градів" і "Ураганів"

Військові Російської Федерації продовжують обстрілювати Донецьку область.

Протягом минулої доби окупанти держави-терористки завдали 24 удари по Донеччині. Внаслідок обстрілів ворога є поранені та загиблі мирні мешканці.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Під вогнем росіян опинилося 13 населених пунктів області: с. Іванівське, м. Авдіївка, смт Курахівка, смт Південне, м. Сіверськ, с. Зайцеве, с. Романівка, м. Бахмут, м. Красногорівка, с. Біла Гора, смт Північне, м. Краматорськ, м. Добропілля.

Зазначається, що армія загарбників обстрілювала мирне населення зі стрілецької зброї, артилерії, ЗРК С-300, ракет "Нурс", реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч" та "Ураган". Руйнувань зазнали 23 цивільні об’єкти - 13 житлових будинків, навчальний заклад, ангари, автомобілі, приміщення шахти та комбінату хлібопродуктів.

Як повідомлялося, ситуація у Донецькій області залишається складною, окупанти обстрілюють не лише лінію фронту, розповів голова ОВА Павло Кириленко. Напередодні окупанти потужно обстріляли Красногорівку. Під постійним вогнем залишаються Авдіївка і Торецьк. Протягом минулої доби від ворожих обстрілів потерпали Бахмут, Слов'янськ і Краматорськ.

Читайте також: