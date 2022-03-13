Російські війська обстріляли "Авдіївський коксохімічний завод": які наслідки

Зупинилася заводська ТЕЦ, яка подає тепло до Авдіївки.

Російські військові завдали 13 березня масованого обстрілу по ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод" у Донецькій області, що входить до групи "Метінвест".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу групи "Метінвест".

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"Снаряди потрапили в перший і другий коксові цехи, смолопогонний та вуглепідготовчий другий цехи, склад. Постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що в результаті обстрілу зупинилася заводська ТЕЦ, яка подає тепло до Авдіївки.

Раніше через бойові дії "Авдіївський коксохімічний завод" частково законсервував виробничі потужності.Зауважимо, що цей завод є найбільшим коксохімічним заводом Європи та основнии виробником коксу в Україні.

Нагадаємо, вдень 13 березня російська армія вистрілила з "Точки-У" в напрямку мирного населення Авдіївської громади.