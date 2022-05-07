Російські війська обстріляли Богодухів: загорілося багато вантажівок (фото)

Російські окупанти в ніч проти 7 травня вкотре обстріляли місто Богодухів Харківської області. Про постраждалих не повідомляється, проте пошкоджено багато машин.

За цим фактом правоохоронці почали досудове розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 7 травня близько 2 години ночі російські військові обстріляли м. Богодухів. Внаслідок обстрілу сталася пожежа чотирьох вантажних транспортних засобів та нежитлової будівлі. Крім того, пошкоджено дев’ять транспортних засобів, які належать місцевому підприємцю", – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що місце події оглянули слідчі Богодухівського райуправління поліції разом з прокурорами обласної прокуратури.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, в бою з російськими окупантами в Харківській області загинув журналіст Максим Мединський.

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