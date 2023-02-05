Російські війська обстріляли центр Харкова ракетами: є поранені, горить житлова забудова

Сьогодні, 5 лютого, росіяни обстріляли Харків. Зафіксовано "приліт" у центральній частині міста.

За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, попередньо росіяни використали ракету С-300.

"Є влучання в житлову забудову в центрі міста. Сталася пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих: 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років. Жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці. Дані про постраждалих уточнюються. На місці працюють всі екстрені служби", - повідомив він.

Раніше мер міста Ігор Терехов заявляв, що росіяни атакували двома ракетами. Снаряди влучили по Київському району Харкова. Одна з ракет влучила в житловий будинок.

Минулої доби росіяни також обстрілювали з артилерії та мінометів Купʼянський, Чугуївський та Харківський райони області. У Купʼянську снаряди пошкодили будівлю медзакладу та приватні житлові будинки. У Вовчанську постраждали житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

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