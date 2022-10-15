Російські війська обстріляли десятки міст і сіл України: яка ситуація на кордоні з Білоруссю

З Білорусі ворог може надалі запускати ракети та дрони.

Російські військові 15 жовтня обстріляли десятки населених пунктів України на низці напрямків, застосувавши міномети, артилерію і танки. Водночас із території Білорусі є загроза ракетних атак.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишається без суттєвих змін. Водночас нікуди не зниклазагроза ракетних та авіаударів, запуск ударних безпілотників із території Білорусі.

На інших напрямках російські окупанти влаштували десятки обстрілів:

на Сіверському напрямку загарбники били з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сеньківка, Прогрес Чернігівської області та Павлівка, Дмитрівка, Мезенівка, Бачівськ, Соснівка Сумської області.

на Слобожанському напрямку війська РФ гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Гатище, Липці, Огірцеве, Стариця, Уди. Окрім того, окупанти задіяли безпілотник для корегування вогню своєї артилерії.

на Краматорському напрямку ворожі сили вели вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії врайонах населених пунктів Верхньокам’янське, Вишневе, Зарічне, Надія, Першотравневе, Терни та Торське;

на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник влаштував обстріли з танків та артилерії різних типів вздовж всієї лінії зіткнення.

Водночас на Новопавлівському та Запорізькому напрямках російська армія не проводила наступальних дій. Проте загарбники обстріляли з танків, мінометів та ствольної артилерії понад 20 населених пунктів. Зокрема, Білогір’я, Вугледар, Времівка, Залізничне, Микільське, Новоукраїнка, Нескучне, Оріхів, Чарівне та Ольгівське.

На Південнобузькому напрямку російські війська обстріляли райони понад 35 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Окрім того, для ведення повітряної розвідки окупанти здійснили понад 60 вильотів безпілотників.

Нагадаємо, російські війська 15 жовтня також завдали ракетного удару по одній із громад Київської області. Окупанти пошкодили енергетичну інфраструктуру, тож жителів регіону закликали заощаджувати електроенергію.

Ситуація на фронті та обстріли

ЗСУ успішно відбивають атаки росіян на Донеччині. Проте окупанти не припиняють спроб вийти на адміністративний кордон області. На інших напрямках противник намагається втримати захоплені території. Російська армія б'є по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах. Так, протягом 14 жовтня зафіксовано шість ракетних та 30 авіаційних ударів, 48 обстрілів із реактивних систем. Під вогнем опинилися Харків, Бахмут, Запоріжжя, Очаків.

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