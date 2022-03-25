Російські війська обстріляли Дніпропетровську та Миколаївську області: ППО збила ракети окупантів

Ввечері 24 березня близько 22:40 у всіх районах Дніпра було чути потужні вибухи.

У четвер, 24 березня, близько 22:40 у всіх районах Дніпра було чути потужні вибухи. Про це повідомили очевидці. Ракетні удари російських окупантів було чутно практично у кожному з районів Дніпра та за його межами. Жителів просили залишатися у притулку та не публікувати фото- відеоматеріали під час авіаудару ворога

Пізніше стало відомо, що російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область.

facebook.com/pvkshid

"Завдано ракетний удар по військовому об'єкту. Наслідки уточнюються", - ідеться в повідомленні Повітряного командування "Схід" у Facebook.

"Орієнтовно 22:38 Росія завдала 2 ракетних удари по одній з військових частин на околиці міста Дніпро. В результаті цього значно зруйновані будівлі частини. Інформація по загиблим та постраждалим встановлюється.

Також, внаслідок влучення ракет виникло 2 осередки пожежі. Щодо того, якими саме ракетами окупанти завдали удару по військовій частині, поки інформації немає", - додали у соцмережах у Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.

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Тим часом у Миколаївській області ППО збила дві крилаті ракети окупантів, - про це повідомив голова ОДА Віталій Кім.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги та обстрілів слід перебувати в укритті та не підходити близько до вікон.

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