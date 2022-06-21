Російські війська обстріляли Харків: поранені цивільні, є жертви

Російські війська вдень 21 червня обстріляли Індустріальний район Харкова. За попередніми даними, загинули четверо мирних жителів, ще 10 зазнали поранень.

Місцева влада закликала жителів Харкова бути максимально обережними та без необхідності не перебувати на вулицях.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Мережі.

"Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова та чинять терор проти мирного населення! Зафіксували обстріли в Індустріальному районі, за попередніми даними – семеро постраждалих цивільних. Дані оновлюються", – написав голова області.

Згодом радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова повідомила, що внаслідок обстрілу росіянами поранено 10, загинуло чотири особи.

Нагадаємо, 20 червня російські окупанти вдарили по інфраструктурі метро Харкова. Пошкоджено щонайменше три потяги та поранено людину.

Зауважимо, військовий експерт Олег Жданов порадив їхати з Хакрова жінкам з дітьми через посилення обстрілів міста.

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