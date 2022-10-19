Російські війська обстріляли Харків та область: Синєгубов повідомив про поранених

Щодо лінії фронту, то там російська армія намагалася йти в наступ в районі двох населених пунктів Харківщини.

Російські війська завдали ракетних ударів по Харкову 18 жовтня та продовжували терор жителів територій Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів.

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив 19 жовтня.

Він уточнив, що окупанти обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Вовчанські Хутори, Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча та Хатнє.

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"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 2 людей: 28-річна жінка в Чугуївському районі та 57-річний чоловік в Куп'янському", – йдеться в заяві.

Водночас на звільненій території Харківщини триває розмінування.

Щодо лінії фронту, то там російська армія намагалася йти в наступ в районі населених пунктів Огірцеве Чугуївського району та Дворічна Куп'янського. Проте загарбники зазнали втрат і відступили під вогнем ЗСУ.

Яка ситуація на Харківщині

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про ракетний удар по місту вранці 18 жовтня. Російські війська атакували район одного із промислових підприємств Харкова.

Правоохоронці ексгумували тіла понад 600 осіб, які загинули під час окупації Харківщини. Фахівці не одразу ідентифікують за ДНК загиблих, це може тривати тижнями чи навіть місяцями.

Водночас у Львові врятували 12-річного хлопця з Харківщини, у кімнату якого прилетіла російська ракета, поки підліток спав. Хлопець був у тяжкому стані: він не впізнавав рідних та не міг ходити.

Оперативне зведення з фронту на ранок 19 жовтня

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