Російські війська обстріляли Херсон 17 разів за день: загинула людина, є влучання в "Пункт незламності"

Під ворожий обстріл потрапили і багатоквартирні будинки та будинки приватного сектора.

Російські війська обстріляли Херсон 17 разів протягом 24 листопада, внаслідок чого загинула людина, ще одна особа отримала поранення.

Про це очільниця Херсонської МВА Галина Лугова повідомила в Мережі.

Так, під час ворожої атаки загинула жінка, що мешкала на Східному. А поранена людина проживала разом із загиблою.

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За даними Лугової, вранці російські окупанти влучили в один із "Пунктів незламності", розташований у дитсадку. Зафіксовані і влучання в багатоквартирні будинки та будинки приватного сектора. Там минулося без постраждалих.

"Сьогодні вранці обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, виникла пожежа в гаражі. В обід повторно окупанти обстріляли місто. Потрапляння до двоповерхового багатоквартирного будинку, а також ряд приватних будинків", – розповіла голова МВА.

За її даними, загалом у період від 20 до 24 листопада було зафіксовано 62 ворожі "прильоти" по Херсону. Внаслідок обстрілів загинули восьмеро людей, ще 64 – зазнали поранень.

Нагадаємо, до цього моменту в Херсоні тричі було чутно звуки вибухів 24 листопада. Водночас повітряна тривога не оголошувалась.

Зауважимо, раніше віцепрем’єрка Ірина Верещук та радник ОП Олексій Арестович закликали жителів Херсона евакуюватися на зиму до безпечніших регіонів України. Особливо це стосується вразливих категорій громадян: жінок із дітьми, літніх людей, хворих і маломобільних осіб.

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