Російські війська обстріляли Криворізький район, вибух було чутно і в Полтаві

За попередніми даними, в Полтавській області не постраждав жоден об'єкт.
Російські військові з території Херсонської області 15 квітня обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"Сьогодні ворог здійснив провокації з території Херсонської області: зафіксовано обстріл околиць Криворізького району на межі з Херсонщиною", – йдеться в повідомленні.
Удар був завданий системою залпового вогню, уточнив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Сьогодні були обстріли з боку Херсонської області, зокрема, по околицях Криворізького району. Ворог бив системами залпового вогню. Слава Богу, жертв немає", – йдеться у повідомленні.
"Обстановка у Кривому Розі та Криворізькому регіоні, як і раніше, стабільна і перебуває під контролем ЗСУ та військової адміністрації. Ворога на території ні нашого регіону, ні усієї Дніпропетровської області немає. Лінія зіткнення з окупантами проходить у периметрі Херсонської області", – додав Вілкул.
Щодо Полтави, то міський голова Олександр Мамай написав про вибух.
"У Полтаві чутно вибух! Всі в укриття!" – йдеться у короткому повідомленні.
Невдовзі після цього повідомлення в місті оголосили відбій тривоги.
Згодом голова Полтавської області Дмитро Лунін повідомив, що жоден об'єкт в області не постраждав.
"В Полтаві чутно було звуки вибуху. Однак, за попередньою інформацією, жоден об‘єкт не постраждав. З’ясовуємо деталі. Більше подробиць – пізніше", – написав Лунін.
Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що через ракетні обстріли безпечних місць в Україні не існує.
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