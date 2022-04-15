Російські війська обстріляли Криворізький район, вибух було чутно і в Полтаві

Російські війська обстріляли Криворізький район, вибух було чутно і в Полтаві

За попередніми даними, в Полтавській області не постраждав жоден об'єкт.

Російські військові з території Херсонської області 15 квітня обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Сьогодні ворог здійснив провокації з території Херсонської області: зафіксовано обстріл околиць Криворізького району на межі з Херсонщиною", – йдеться в повідомленні.

Удар був завданий системою залпового вогню, уточнив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Сьогодні були обстріли з боку Херсонської області, зокрема, по околицях Криворізького району. Ворог бив системами залпового вогню. Слава Богу, жертв немає", – йдеться у повідомленні.

"Обстановка у Кривому Розі та Криворізькому регіоні, як і раніше, стабільна і перебуває під контролем ЗСУ та військової адміністрації. Ворога на території ні нашого регіону, ні усієї Дніпропетровської області немає. Лінія зіткнення з окупантами проходить у периметрі Херсонської області", – додав Вілкул.

Щодо Полтави, то міський голова Олександр Мамай написав про вибух.

"У Полтаві чутно вибух! Всі в укриття!" – йдеться у короткому повідомленні.

Невдовзі після цього повідомлення в місті оголосили відбій тривоги.

Згодом голова Полтавської області Дмитро Лунін повідомив, що жоден об'єкт в області не постраждав.

"В Полтаві чутно було звуки вибуху. Однак, за попередньою інформацією, жоден об‘єкт не постраждав. З’ясовуємо деталі. Більше подробиць – пізніше", – написав Лунін.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що через ракетні обстріли безпечних місць в Україні не існує.

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