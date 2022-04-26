Російські війська обстріляли Криворізький район забороненими касетними боєприпасами: відкрито справу

Російські військові 25 квітня обстріляли забороненими касетними боєприпасами село Велика Костромка та населений пункті Мар’янське Криворізького району Дніпропетровської області.

Під час обстрілів окупантів мирні жителі не постраждали. Будь-які військові об’єкти на цій території відсутні.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора 26 квітня.

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За даними слідства, 25 квітня російські війська здійснили артилерійський обстріл забороненими касетними боєприпасами села Велика Костромка. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали приватні будівлі мирних жителів та господарські приміщення. На місці події працює вибухотехнічна служба.

Того ж дня відкрили окупанти вогонь по населеному пункту Мар’янське. Під час огляду місця подій на подвір’ї місцевого мешканця виявили фрагменти снарядів російської артилерії.

Дніпропетровська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, 26 квітня у Дніпропетровській області український підрозділ ППО збив російську ракету, випущену з переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла".

Громади Дніпропетровщини долучаються до ініціативи "Сади Перемоги"

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