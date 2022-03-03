Російські війська обстріляли лікарню у Василівці Запорізької області: є загиблі

Російські війська обстріляли лікарню у Василівці Запорізької області: є загиблі

Колектив лікарні продовжує надавати медичну допомогу людям.

Російські окупанти 1 та 2 березня обстріляли хірургічний та санітарний відділи Василівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, що в Запорізькій області.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація у четвер, 3 березня.

Четверо людей зазнали тяжких поранень, троє загинули від отриманих поранень.

Також завдано значних матеріальних збитків – пошкоджені приймальне, реанімаційне та хірургічне відділеннялікарні.

Наразі є проблеми з водо- та електропостачанням, опаленням. Проте колектив лікарні продовжує надавати медичну допомогу людям.