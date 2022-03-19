Російські війська обстріляли лікарню в Чернігові: люди після операцій лежать при температурі +10

Російські війська обстріляли лікарню в Чернігові: люди після операцій лежать при температурі +10

Місто потерпає від абсолютної гуманітарної катастрофи, заявив мер.

Російські військові обстріляли опорну лікарню №2 в Чернігові, тож тепер пацієнтам після операцій доводиться лежати в коридорах при температурі +10.

Про це повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"У Чернігові не припиняються неприцільні артилерійські обстріли по житлових мікрорайонах, під час яких гинуть десятки мирних мешканців, гинуть діти та жінки. Місто потерпає від абсолютної гуманітарної катастрофи. Немає електропостачання, тепла і води, знищена повністю інфраструктура міста. Ці бомбардування можна порівняти з фашистськими бомбардуваннями 1943 року. Вогонь ведеться неприцільно та по всій території міста", – розповів Атрошенко.

Він зауважив, що Чернігову не надано жодного гуманітарного коридору.

Нагадаємо, 19 березня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська обстрілюють густонаселені райони Чернігова та продовжують частково блокувати місто. При цьому активного наступу ворог не проводить.