Російські війська обстріляли Лисичанськ: загинув волонтер, дружина – в лікарні

Подружжя волонтерило з перших днів війни.

Російські військові 15 квітня обстріляли Лисичанськ Луганської області. Внаслідок ворожої атаки загинув волонтер, а його дружина потрапила до реанімації.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"В одному з віддалених районів Лисичанська сьогодні під час ворожого обстрілу загинув волонтер, його дружина у важкому стані в лікарні", – йдеться в повідомленні.



"Подружжя з перших днів війни волонтерили, вони доставляли гумдопомогу лисичанам. Мирні, добрі, позитивні", – додав Гайдай.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області російські війська використовують школи для військових потреб. Там вони розмістили польові шпиталі та склади для боєприпасів.

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