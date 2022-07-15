Російські війська обстріляли Миколаївщину на межі з Дніпропетровщиною

Ввечері 15 липня жителі Кривого Рогу повідомляли про вибухи, які було чути після скасування сигналу повітряної тривоги.

Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради, посилаючись на інформацію військових, російські окупанти здійснили обстріл територій Миколаївської області на межі з Дніпропетровщиною.

Про це голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук написав у Telegram.

"Хочу звернути увагу на те, що ввечері з‘явилася інформація про вибухи, які люди чули у Кривому Розі. Повідомляю, що, за інформацією військових, це був обстріл територій Миколаївської області на межі з Дніпропетровщиною. Саме його і чули криворіжці", - йдеться у повідомленні посадовця.

Окрім цього, за словами Лукашука, вдень противник обстріляв територію Зеленодольської громади, внаслідок чого на одному з полів сталася пожежа. Знищено майже 5 га пшениці. На щастя, ніхто не постраждав. А надвечір окупанти знову вдарили по територіям Зеленодольської ТГ. Минулося без жертв.

Як повідомляли раніше у Міністерстві оборони України, Росія навмисно випускає 70% своїх ракет по мирному населенню з метою залякування.