Російські війська обстріляли низку сіл Харківської області: розгортається гуманітарна катастрофа

Допомогти мешканцям сіл можна буде тільки після їх звільнення Збройними силами України, повідомили в Дергачівській міськраді.

Російські війська протягом 9 квітня вели вогонь по населених пунктах Дергачівської громади в Харківській області. Зокрема, внаслідок обстрілу селища Слатине загинули цивільні.

Про це повідомили в Дергачівській міськраді.

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Там уточнили, що в Слатиному загинули щонайменше дві людини. Одного пораненого мирного жителягоспіталізували до лікарні в Харкові.

Окрім того, кілька приватних будинків зазнали руйнувань.

"В окупованих Козачолопанському, Токарівському, Проходівському, Русько-Лозівському старостатах та Цупівці Прудянського округу продовжує розгортатися гуманітарна катастрофа. Допомогти мешканцям цих територій ми зможемо тільки після їх звільнення Збройними силами України", – наголосили в Дергачівській міськраді.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував дані розвідки про загрозу російського наступу на Харків та сказав, що це залежить від багатьох речей, зокрема – наскільки президент РФ Володимир Путін готовий піти далі.

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