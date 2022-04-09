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Російські війська обстріляли низку сіл Харківської області: розгортається гуманітарна катастрофа

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Російські війська обстріляли низку сіл Харківської області: розгортається гуманітарна катастрофа

Ілюстративне фото з Харківської області / gettyimages.com

Допомогти мешканцям сіл можна буде тільки після їх звільнення Збройними силами України, повідомили в Дергачівській міськраді. 

Російські війська протягом 9 квітня вели вогонь по населених пунктах Дергачівської громади в Харківській області. Зокрема, внаслідок обстрілу селища Слатине загинули цивільні. 

Про це повідомили в Дергачівській міськраді. 

Там уточнили, що в Слатиному загинули щонайменше дві людини. Одного пораненого мирного жителягоспіталізували до лікарні в Харкові. 

Окрім того, кілька приватних будинків зазнали руйнувань.

"В окупованих Козачолопанському, Токарівському, Проходівському, Русько-Лозівському старостатах та Цупівці Прудянського округу продовжує розгортатися гуманітарна катастрофа. Допомогти мешканцям цих територій ми зможемо тільки після їх звільнення Збройними силами України", – наголосили в Дергачівській міськраді. 

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував дані розвідки про загрозу російського наступу на Харків та сказав, що це залежить від багатьох речей, зокрема – наскільки президент РФ Володимир Путін готовий піти далі.

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