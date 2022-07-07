Російські війська обстріляли околиці одного з сіл Сумської області

Російські окупанти 7 липня обстріляли з кулеметів та автоматичного гранатомета околиці одного з сіл Шалигінської громади Сумської області.

На щастя, жертв, постраждалих та руйнувань немає.

Про це голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у Мережі.

"Станом на 21:00 ситуація наступна: за день росіяни відкривали вогонь один раз, близько п'ятнадцятої години. Били з кулеметів та автоматичного гранатомета по околицях одного з сіл Шалигінської громади. Постраждалих та руйнувань немає", – йдеться у дописі голови області.

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Нагадаємо, попереднього дня, 6 липня, окупанти цілий день обстрілювали Сумську область. Внаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура.

Зауважимо, за даними Генштабу ЗСУ, російські війська нарощують озброєння на Сумському напрямку. Жителів області попереджають про ризик збільшення обстрілів з боку РФ.

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