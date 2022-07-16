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Російські війська обстріляли позиції ЗСУ на Сумщині: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на півночі України

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Російські війська обстріляли позиції ЗСУ на Сумщині: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на півночі України

Фото: Associated Press

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках воєнна обстановка суттєвих змін не зазнала.

Однак, за повідомленням Генерального штабу ЗСУ, російські військові відкрили вогонь по позиціям українських захисників, що боронять Сумську область.

 Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 16 липня.

"На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони противник обстріляв позиції наших військ неподалік Заруцького, Старикового та Будівельного Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українська розвідка фіксує активність армії Росії на всій лінії фронту. Зокрема, йдеться про ракетні удари, які завдаються з повітря і з моря, а також про застосування тактичної авіації, штурмових вертольотів по всій лінії зіткнення, по всій лінії фронту. Саме тому перелам у війні на користь України буде залежати від декількох факторів. Детальніше - ТУТ.

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