Російські війська обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей

Протягом 4 травня російські війська обстріляли з мінометів та гранатометів прикордонну територію у Чернігівській та Сумській областях.

За попередніми даними, внаслідок обстрілів жертв немає, проте інформація уточнюється.

Про це повідомили в МВС України.

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"Сьогодні протягом дня прикордонниками зафіксовано мінометні та гранотометні обстріли прикордонної території в межах Городнянського та Семенівського районів Чернігівської області та Шосткинського району Сумської області", – йдеться в повідомленні.

В МВС зазначили, що всього по території України поблизу кордону російські війська здійснили близько 70 мінометних пострілів зі зброї різного калібру та 24 постріли – з автоматичного гранатомета.

Нагадаємо, протягом доби 3 травня російські окупанти у Сумській області з гелікоптера обстріляли школу Есманської громади та здійснили артобстріл з "Градів" вздовж кордону біля Юнаківки.

Ситуація на фронтах російсько-української війни – мапа

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