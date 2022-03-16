Російські війська обстріляли ринок у Харкові: є жертви серед мирних людей (відео)

Російські війська обстріляли ринок у Харкові: є жертви серед мирних людей (відео)

Торговельні ряди ринку в Харкові охопила пожежа.

У Харкові 16 березня російські окупанти, які цинічно вбивають мирних людей і знищують інфраструктуру України, обстріляли ринок. У результаті атаки загарбників є загиблі та поранені серед цивільних.

Про це повідомили у Центрі екстреної меддопомоги в коментарі "Суспільному".

Зазначається, що росіяни скоїли обстріл 16 березня близько обіду. Після влучення ворожих снарядів почалася пожежа.

Внаслідок обстрілу одного з ринків є загиблі та поранені серед цивільних. Скількох везуть до лікарень, невідомо, медики швидкої продовжують працювати на місці.

Нагадаємо, на території Охматдиту було знайдено уламки ворожої ракети.

Як повідомлялося, за 20 днів окупанти відібрали життя у 103 дітей та скалічили - понад 100.