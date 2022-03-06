Російські війська обстріляли Рубіжне: зруйновано частину залізничних колій та будинки (фото)

Зруйновано низку будинків.

Російські військові 6 березня обстріляли місто Рубіжне Луганської області, внаслідок чого зруйноване залізничне полотно та пошкоджені будинки.

Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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"Обстріляли Рубіжне. Потрапляння в житлові будинки: вул. Слов’янська 21, Маяковського 7, Матросова 16. Горить фура по вул. Заводській 27 р-н АЗС. Після обстрілу зруйновано ділянку залізничного полотна в районі залізничного переїзду по вул. Набережна. Інформація щодо постраждалих уточнюється", ­– йдеться в повідомленні.