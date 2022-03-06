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Російські війська обстріляли Рубіжне: зруйновано частину залізничних колій та будинки (фото)

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Російські війська обстріляли Рубіжне: зруйновано частину залізничних колій та будинки (фото)

Фото міськради Рубіжного

Зруйновано низку будинків.

Російські військові 6 березня обстріляли місто Рубіжне Луганської області, внаслідок чого зруйноване залізничне полотно та пошкоджені будинки.  

Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Обстріляли Рубіжне. Потрапляння в житлові будинки: вул. Слов’янська 21, Маяковського 7, Матросова 16. Горить фура по вул. Заводській 27 р-н АЗС. Після обстрілу зруйновано ділянку залізничного полотна в районі залізничного переїзду по вул. Набережна. Інформація щодо постраждалих уточнюється", ­– йдеться в повідомленні. 

Обстріляли Рубіжне Потрапляння в житлові будинки: вул. Слов’янська 21, Маяковского 7, Матросова 16. Горить фура по вул....

Опубліковано Сергій Гайдай Неділя, 6 березня 2022 р.

Водночас у Рубіжанській міськраді повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу постраждали 4 людей.

Інформація щодо обстрілів міста Рубіжне станом на 16:30 06.03.2022 У результаті ворожого обстрілу значних пошкоджень...

Опубліковано Рубіжанська міська рада Неділя, 6 березня 2022 р.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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