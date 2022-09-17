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Російські війська обстріляли Слов'янську ТЕС: виникла пожежа

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Російські війська обстріляли Слов'янську ТЕС: виникла пожежа

Фото: facebook/Павло Кириленко

Армія Російської Федерації завдала удару по Слов'янську в Донецькій області.

Російські окупанти зранку 17 вересня обстріляли Слов'янську ТЕС. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено ообладнання на території станції. 

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Внаслідок удару РФ на ТЕС виникла пжежа. Займання наразі зараз приборкують рятувальники. Через обстріл у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням. 

"Окупанти навмисне цілять по інфраструктурним об'єктам області, намагаючись нанести якомога більшої шкоди передусім мирному населенню", - наголосив Кириленко. 

Як повідомлялося, ніч проти 17 вересня на Донеччині минула відносно спокійно. Під артилерійський вогонь армії агрнесорки Росії потрапили Авдіївка, Мар'їнка та села Комарської громади: Вільне Поле та Бурлацьке. У Соледарі росіяни пошкодили приватний будинок.

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
1023
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