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Російські війська обстріляли три громади Сумщини: гатили з мінометів, гранатометів та артилерії

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Російські війська обстріляли три громади Сумщини: гатили з мінометів, гранатометів та артилерії

Фото: Дмитро Живицький

Окупанти випустили по Сумщині 40 боєприпасів.

Російські війська обстріляли три громади Сумської області протягом 28 жовтня, випустивши по прикордонню 40 боєприпасів із мінометів, гранатометів та артилерії.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, під ворожим вогнем була Есманська громада. Її загарбники обстріляли з артилерії калібру, ймовірно,152 мм. Зафіксовано шість вибухів

По Білопільській громаді армія РФ випустила 15 мін, а саме – по одному з прикордонних сіл.

По Зноб-Новгородській громаді вороги гатили із САУ (дев’ять "прильотів") та з гранатомета. Прослуховувалося до 10 пострілів.

"Цю добу, на щастя, пережили без втрат та пошкоджень", – зазначив голова області.

Зауважимо, що російські окупанти майже щодня обстрілюють прикордонні райони Сумщини. Так, вранці 27 жовтня ворог влаштував артобстріл Хотінської громади.

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Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
158
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