Російські війська обстріляли з артилерії один з районів Харкова: відкрито справу (фото)

Російські військові 23 квітня обстріляли з артилерії Київський район Харкова. Внаслідок обстрілу постраждала людина, а також пошкоджені будівлі.
Правоохоронці вже почали розслідування за фактом ворожого обстрілу.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
"За даними слідства, 23 квітня 2022 року російські військові здійснили артилерійський обстріл по Київському району м. Харкова. Внаслідок обстрілу отримала поранення 62-річна жінка. Пошкоджено торговий центр та житлові будинки поблизу", – йдеться у повідомленні.
Слідчі СБУ в Харківській області проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, вранці 23 квітня в генштабі ЗСУ повідомляли, що російські окупанти частково блокують Харків і намагаються наступати на Сєвєродонецькому напрямку.
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