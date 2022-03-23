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Російські війська обстріляли залізничну станцію в Донецькій області (фото руйнувань)

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Російські війська обстріляли залізничну станцію в Донецькій області (фото руйнувань)

Пошкоджено будівлю станції, а поруч з коліями утворилися вирви.

Російські військові влаштували обстріл залізничної станції Очеретине в Донецькій області.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

"Ворог продовжує прицільно бити по залізничній інфраструктурі. Щойно прилетіло на станцію Очеретине, "Донецька залізниця". Слава богу, цього разу без постраждалих", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ 23 березня повідомили, що на донецькому напрямку метою російських військ залишається встановлення контролю над Рубіжним, Сєвєродонецьком, Попасною, Верхньоторецьким, Мар’їнкою та Маріуполем.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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