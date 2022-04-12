Російські війська обстріляли житлові квартали Харкова: є багато руйнувань

Російські війська обстріляли житлові квартали Харкова: є багато руйнувань

Обстріл міста не припиняється, повідомив мер Терехов.

Російські окупанти 12 квітня вкотре обстріляли житлові квартали Харкова. Зруйновано та пошкоджено багато будинків, щонайменше двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомляє "Суспільне. Харків".

"Щонайменше двоє людей поранені внаслідок обстрілу житлових кварталів на півдні Харкова вдень 12 квітня, повідомили в обласній військовій адміністрації. Російським снарядом зруйновані та пошкоджені кілька будівель", – пише видання.

Водночас мер міста Ігор Терехов розповів у телеефірі, що в Харкові зруйновано 1644 житлові багатоповерхівки.

"Відучора набагато більше стало обстрілів, причому постійно – це житлові мікрорайони. На сьогодні зруйновано 1644 житлові багатоповерхові будинки. Всього близько 2 тис. будівель та споруд зруйновано російськими окупантами... Обстріли практично не припиняються", – розповів міський голова.

Нагадаємо, вранці в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Слобожанському напрямку російські війська продовжують частково блокувати Харків та проводити бойові дії в районі Ізюма. Також окупанти проводять повітряну розвідку.

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