Російські війська обстріляли Золочів під Харковом, поранено двох людей

Російські війська обстріляли Золочів під Харковом, поранено двох людей

Ворожі снаряди впали поміж приватних будинків. Один із російських снарядів пробив дах, залетів до кухні та не розірвався.

Під час обстрілу військовими країни-агресори селища Золочів Харківської області поранено двох мирних мешканців.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 28 травня 2022 року близько 14 години російські війська обстріляли селище Золочів Богодухівського району. Ворожі снаряди впали поміж приватних будинків. Один із російських снарядів пробив дах, залетів до кухні та не розірвався", - йдеться у повідомленні.

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За даними прокуратури, внаслідок обстрілу отримали поранення 50-річний чоловік та 62-річна жінка.

Огляд місця проводили слідчі відділення №1 СВ Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, на півдні України Збройні сили проводять контрнаступальні дії, ворог зазнає суттєвих втрат та відступає на раніше займані рубежі.

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