Російські війська обстрілюють Енергодар: місто залишилось частково без світла та води

Обстріли розпочалися близько опівночі і не вщухають зранку.

Російські військові обстрілюють Енергодар 19 жовтня, внаслідок чого місто опинилося частково без світла та води.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

Він уточнив, що спершу окупанти обстріляли промислові зони Енергодара, а потім і саме місто. Атаки розпочалися близько опівночі і не вщухають зранку.

За даними Орлова, пошкоджено будівлю однієі з підстанцій та будівлю виконавчого комітету міської ради.

Інформації про постраждалих серед цивільних не надходило.

"Прошу всіх до стабілізації ситуації залишатися вдома та дотримуватися правила двох стін", – закликав мер Енергодара.

Місцеві колаборанти вже встигли звинуватити в усьому ЗСУ, збрехавши про нібито теракт з ударом системами HIMARS по адміністрації міста.

Ситуація в Енергодарі

Російські окупанти постійно обстрілюють розташовану в Енергодарі Запорізьку АЕС. Більше того, як повідомив військовий експерт Олег Жданов, загарбники замінувала два енергоблоки АЕС та інші об’єкти інфраструктури Енергодара.

11 жовтня стало відомо, що на ЗАЕС окупанти відключили всі шість енергоблоків і тероризують персонал станції та родини працівників.

Зауважимо, що росіяни викрали заступника гендиректора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка. Його тримали у невідомому місці та могли катувати і залякувати.

18 жовтня стало відомо про звільнення з полону Мартинюка та поновлення підключення ЗАЕС до мережі.

Нічні обстріли регіонів України

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