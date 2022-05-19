Російські війська обстрілюють Гірське в Луганській області: є жертва та поранені

Російські війська обстрілюють Гірське в Луганській області: є жертва та поранені

Російські окупанти 19 травня обстріляли Гірську громаду Луганської області та завдали масових руйнувань житловим будинкам. Загинула людина, ще троє отримали поранення.

Від обстрілів окупантів потерпає кожен населений пункт Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Важка ситуація нині на всій території Луганської області, кожен населений пункт потерпає від ворожих обстрілів. Рашисти умисно гатять по житловому масиву. У Гірській громаді масові руйнації житлових будинків. Вбито одну людину, ще троє отримали поранення. Люди на вулицю бояться виходити", – йдеться в повідомленні.

Також читайте Ворожий снаряд в Бахмуті знищив цілий під’їзд, завали не можуть розібрати через постійні обстріли

Попри ворожі обстріли, вдалося провести евакуацію та "вмовити виїхати" 17 людей, з яких четверо – діти. Гайдай також повідомив про успішне доставлення гуманітарного вантажу.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу російськими окупантами Сєвєродонецька 19 травня загинули 12 людей та ще понад 40 зазнали поранень.

Ситуація на фронті: штурмові дії ворога провалені на чотирьох напрямках

Читайте також: