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Російські війська обстрілюють Харків та Харківську область — голова ОВА Синєгубов

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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2502
Час на прочитання
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Російські війська обстрілюють Харків та Харківську область — голова ОВА Синєгубов

Увага, жителі Харкова і області, окупанти завдають ударів!

По Харкову та області окупанти завдають ударів. Там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram.

"Залишайтеся в укриттях", - закликав голова.

Також оголошено повітряну тривогу у низці областей.

Наразі "червоні": Сумська, Харківська, Запорізька, Полтавська, Кіровоградська, Донецька області.

Залишайтеся в укриттях!

Напередодні в українському небі зафіксували невідомий повітряний об’єкт, внаслідок чого була оголошена повітряна тривога, зокрема, у Сумській та Чернігівській областях.

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Дата публікації
Перегляди
2502
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