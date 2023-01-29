Російські війська обстрілюють Харків та Харківську область — голова ОВА Синєгубов

Увага, жителі Харкова і області, окупанти завдають ударів!
По Харкову та області окупанти завдають ударів. Там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram.
"Залишайтеся в укриттях", - закликав голова.
Також оголошено повітряну тривогу у низці областей.
Наразі "червоні": Сумська, Харківська, Запорізька, Полтавська, Кіровоградська, Донецька області.
Залишайтеся в укриттях!
Напередодні в українському небі зафіксували невідомий повітряний об’єкт, внаслідок чого була оголошена повітряна тривога, зокрема, у Сумській та Чернігівській областях.
Читайте також: