Російські війська переходять до “хаотичної” тактики: військовий пояснив, як це

Російські військові / © Associated Press

На передовій російські війська змінили тактику — тепер замість спроб штурмів і закріплення на позиціях вони просто просуваються вперед, створюючи “сірі зони” і хаос в українській обороні.

Про це в ефірі Київ24 розповів начальник штабу окремого полку безпілотних систем KRAKEN 1654 Третього армійського корпусу, Євгеній Єременко з позивним “Тічер”.

“Незважаючи на великі втрати, противник не зупиняється. Для того щоб зайняти одну чи дві позиції наших військ, росіяни можуть втратити до роти особового складу”, — зазначив Єременко.

Військовий пояснив, що росіяни діють малими групами, часто — по кілька людей або навіть поодинці, намагаючись проникати в тил українських позицій.

“У них немає команди штурмувати й закріплюватися. Є лише наказ просуватися вперед, заходити у тил, влаштовувати засідки, зривати логістику. Таким чином вони створюють ефект динаміки на лінії бойового зіткнення”, — додав боєць.

За словами представника підрозділу KRAKEN, така тактика ворога ускладнює роботу українських захисників, адже змушує постійно реагувати на дрібні групи, які намагаються дезорганізувати оборону.

Раніше українські військові розповіли про “дивне явище” на Покровському напрямку. Російські війська активізували наступальні дії на Покровському напрямку та почали знову застосовувати бронетехніку.