Російські війська перекинули на острів Зміїний свою ППО, – розвідка

Російські війська перекинули на острів Зміїний свою ППО, – розвідка

Російські війська намагаються посилити свої позиції на острові Зміїний і перекинули туди свої комплекси протиповітряної оборони "Панцир" і "Тор-М2".

Українська розвідка оцінює Зміїний, як стратегічний об'єкт для Росії.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

Він зазначив, що Росія використовуватиме Зміїний для контролю північно-західної частини Чорномор'я.

"Воєнна розвідка має дані, що на Зміїному розміщені комплекси протиповітряної оборони "Панцир" і "Тор-М2". А, можливо, у майбутньому там навіть розмістять ракетні комплекси, які дозволятимуть обстрілювати території не лише нашої держави",

– заявив Скібіцький.

Він зауважив, що Росія не випадково на самому початку повномасштабного вторгнення захопила цей острів і почала розгортати там своє обладнання для контролю.

Представник розвідки також повідомив, що ідеологічно присутність на Зміїному для російських військ – додаткова можливість контролювати територію України.

Нагадаємо, раніше сам керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов пояснив, що острів Зміїний дозволяє контролювати надводну та певною мірою повітряну ситуацію на півдні України. Острів стратегічно важливий з погляду можливості висадки Росією тактичного морського десанту.

Неподалік Зміїного згоріло російське судно "Всеволод Бобров"

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