"Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на Сході": Зеленський попередив українців про важкий тиждень

"Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на Сході": Зеленський попередив українців про важкий тиждень

За словами Зеленського, Росія може використовувати проти українців ще більше ракет та авіабомб.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що наступного тижня слід чекати ще більш масштабних дій російської армії на Сході України.

Про це голова держави попередив у своєму вечірньому відеозверненні 10 квітня.

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За словами Зеленського, Росія може використовувати проти українців ще більше ракет та авіабомб. Та він наголосив, що українська армія готова до агресивних дій ворога.

"Наступний тиждень буде не менш важливим, як і цей, як і попередній. Він буде такий же напружений і ще більш відповідальний. Росія буде ще більш боятися, боятися програти, боятися, що правду доведеться визнати. Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на Сході нашої держави. Можуть використовувати проти нас ще більше ракет, ще більше авіабомб, але ми готуємося до цих дій. Ми готуємося до цих дій, ми будемо відповідати, будемо ще активніше забезпечувати України зброєю", - сказав Зелеснький.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 46-го дня війни

Також президент України зауважив про подальший активний дипломатичний фронт. Він розповів, що продовжить звертатися до парламентів і народів світу. Окрім цього, додав про нові візити закордонних політиків у Києві.

"Будемо активнішими на міжнародній арені. Будемо ще більш активні інформаційно. Я продовжу звертатися до парламентів і народів світу. Ми будемо приймати в Києві та інших українських містах наших партнерів, лідерів інших держав. Будемо залучати ще більше коштів та ресурсів на допомогу Україні. Звичайно, будемо обґрунтовувати сильніші санкції проти Російської Федерації. Щоб була відповідальність, щоб була справедливість. Якби вони не боялися визнати свої помилки – трагічні, страшенні помилки – їм доведеться. Бо наша сміливість і наша правдивість однозначно переважають. І переможуть", - зауважив Зеленський.

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