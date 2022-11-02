Британська розвідка дізналася про плани Росії щодо інтенсивності захоплення українських територій

На початку широкомасштабного вторгнення РФ протягом місяця хотіла просунутися на 1000 км.

За повідомленням розвідки Великої Британії, російські окупаційні війська планують просуватися на території України на 30 км або навіть більше на день.

Про це йдеться у розвідогляді Міноборони Великої Британії.

"Відповідно до їхньої військової доктрини, російські сили планують просуватися на 30 км або більше на день у більшості умов. У лютому російські війська планували протягом місяця просунутися через Україну на 1000 км. У вересні українські війська просувалися на понад 20 км на день", - зазначають у розвідці.

Також там додають, що власник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин 23 жовтня заявив, що сили "Вагнера" наступають на 100-200 метрів на день, що, за його словами, є "нормальним явищем для сучасної війни".

У британській розвідці зауважують, що Пригожин намагається підвищити свій авторитет у напруженій російській системі національної безпеки.

Нагадаємо, на війні, яку РФ розпочала 24 лютого, засновник "вагнерівців" не лише вербує в'язнів, а й заробляє собі політичні бали. Він розкритикував російських "олігархів" і "еліти" за те, що вони живуть у "комфортному стані" і перешкоджають повній мобілізації російського суспільства.

Дедалі частіше політологи, військові експерти та російські опозиціонери називають Пригожина як противника Міноборони РФ та Генштабу, очолюваних Шойгу та Герасімовим. В Інституті вивчення війни вважають, що Пригожин намагається посилити свою позицію в інформпросторі РФ і кидає виклик монополії Путіна.

Читайте також: