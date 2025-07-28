Російські військові / © Associated Press

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Російські війська після тривалої перерви почали частіше використовувати бронетехніку в тактичних атаках на фронті, і на це може бути декілька причин.

Про це йдеться у звіті ISW (Інституту вивчення війни).

Як зазначають аналітики, росіяни з зими 2024-2025 років знизили використання бронетехніки. Вони не проводили механізованих наступів чисельністю в роту або більше з квітня 2025 року і здебільшого використовували мотоцикли та баггі для атак протягом літа 2025 року.

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Водночас, за даними аналітиків ISW, останнім часом російські війська незначно збільшили використання бронетехніки проти українських позицій і від початку липня провели серію невеликих механізованих наступів у Донецькій та Запорізькій областях.

Також зазначається, що Росія скоротила використання танків і бронетехніки за останні пів року, і, очевидно, нарощує свої можливості з відновлення бронетехніки радянської епохи, а також поповнює запаси бронетехніки, не беручи участі в атаках, які можуть призвести до великих втрат.

На думку аналітиків, у такої зміни тактики росіян може бути кілька причин.

Так, російські війська можуть тимчасово збільшити використання бронетехніки для перевірки вразливості української системи оборони з використанням безпілотників на різних ділянках фронту.

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Крім того, справа може бути в нездатності відремонтувати пошкоджену бронетехніку на передовій або поповнити запаси бронетехніки для російських підрозділів на передовій.

«Російські війська, можливо, також нещодавно підвищили допустимий ризик використання і втрати бронетехніки, можливо, в рамках тестування нової тактики або концепції операцій», — зазначають в ISW.

Нагадаємо, російські окупанти змінили тактику на Донеччині.