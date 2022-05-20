Російські війська пообіді обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей

У п'ятницю, 20 травня, ворог з території РФ обстріляв з мінометів прикордоння Чернігівської та Сумської областей.
Ворог здійснив обстріл прикордонних регіонів під час оголошеної повітряної тривоги після обіду.
Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
"Близько 14:35 спостерігачі зафіксували 4 "приходи", ймовірно з міномету калібру 120 мм в районі населеного пункту Грем‘яч. Вже майже о 14:50 були зафіксовані 4 "приходи" також, ймовірно, з міномету в район населеного пункту Середино-Буда", - йдеться у повідомленні.
На щастя, втрат серед особового складу та техніки немає.
Як повідомляли раніше, за даними Міністерства оборони України, на фронті російсько-української війни загострюється ситуація, окупанти визначають нові рубежі для пуску ракет по Україні.
Читайте також:
- Дев'ятеро із десяти українців зіткнуться з бідністю: ООН дала невтішний прогноз у разі довготривалої війни
- Путін насправді досить серйозно хворий - колишній керівник британської розвідки
- Арестович - про те, скільки ще триватиме війна і які сценарії завершення
- Розсекречено ще один діагноз Путіна: про нього розповів наближений до диктатора олігарх