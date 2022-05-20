Російські війська пообіді обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей

У п'ятницю, 20 травня, ворог з території РФ обстріляв з мінометів прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Ворог здійснив обстріл прикордонних регіонів під час оголошеної повітряної тривоги після обіду.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

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"Близько 14:35 спостерігачі зафіксували 4 "приходи", ймовірно з міномету калібру 120 мм в районі населеного пункту Грем‘яч. Вже майже о 14:50 були зафіксовані 4 "приходи" також, ймовірно, з міномету в район населеного пункту Середино-Буда", - йдеться у повідомленні.

На щастя, втрат серед особового складу та техніки немає.

Як повідомляли раніше, за даними Міністерства оборони України, на фронті російсько-української війни загострюється ситуація, окупанти визначають нові рубежі для пуску ракет по Україні.

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