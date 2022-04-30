Російські війська поранили дев’ятьох жителів Донецької області: серед них є діти

Протягом 30 квітня російські окупанти поранили дев’ятьох мирних жителів Донецької області. Окрім того, в Бахмуті померла поранена в Луганській області людина.
Серед поранених у Донецькій області четверо – діти.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 30 квітня росіяни поранили ще 9 мирних мешканців Донеччини, серед яких 4 дитини: 3 у Добропіллі та 1 у Дробишевому. Крім того, у Бахмуті зареєстровано смерть однієї людини, пораненої на Луганщині", – йдеться у повідомленні Кириленка в Мережі.
Він додав, що вдалося уточнити інформацію щодо трьох загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у цьому місті та у та Волновасі встановити наразі неможливо.
"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" – наголосив голова Донецької ОВА.
Нагадаємо, російські окупанти протягом 29-30 квітня влаштували низку обстрілів населених пунктів Донецької області із застосуванням авіабомб та крилатих ракет. Внаслідок ударів поранень зазнали 17 мирних жителів та була зруйнована цивільна інфраструктура.
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