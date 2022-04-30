Російські війська поранили дев’ятьох жителів Донецької області: серед них є діти

Російські війська поранили дев’ятьох жителів Донецької області: серед них є діти

Протягом 30 квітня російські окупанти поранили дев’ятьох мирних жителів Донецької області. Окрім того, в Бахмуті померла поранена в Луганській області людина.

Серед поранених у Донецькій області четверо – діти.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 30 квітня росіяни поранили ще 9 мирних мешканців Донеччини, серед яких 4 дитини: 3 у Добропіллі та 1 у Дробишевому. Крім того, у Бахмуті зареєстровано смерть однієї людини, пораненої на Луганщині", – йдеться у повідомленні Кириленка в Мережі.

Він додав, що вдалося уточнити інформацію щодо трьох загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у цьому місті та у та Волновасі встановити наразі неможливо.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" – наголосив голова Донецької ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти протягом 29-30 квітня влаштували низку обстрілів населених пунктів Донецької області із застосуванням авіабомб та крилатих ракет. Внаслідок ударів поранень зазнали 17 мирних жителів та була зруйнована цивільна інфраструктура.

На Луганщині продовжуються масовані обстріли міст – людям радять не виходити з домівок (жестовою мовою)

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