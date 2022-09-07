"Російські війська посипляться": американський генерал назвав термін, коли Україна поверне Крим

Україна до кінця 2022 року може відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого.

При такому розкладі анексований Росією Крим буде під українським контролем вже наступного 2023 року.

Таку думку висловив колишній командувач військами США в Європі, ветеран воєн в Афганістані та Іраку, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю 24 каналу.

"Я впевнений, що у росіян немає волі до боротьби. Вони не йдуть в армію. Кремль шукає резерви у Північній Кореї, Африці, Сирії. Навіть по в'язницях, щоб когось змусити воювати у складі жалюгідної російської армії. Бо люди не хочуть ставати її частиною. Все це підказує, що росіяни вразливі і виснажені", – заявив він.

Ходжес додав, що росіяни "посипляться", якщо будуть збережені єдність та підтримка України.

"Я відчуваю, що у наступні кілька тижнів нас чекають важкі бої, і потенційно, що російські війська посипляться. Я не бачу, як вони можуть поліпшити своє становище найближчим часом. Однак ми повинні надати Україні все необхідне", - нашолосив американський військовий.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 196-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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