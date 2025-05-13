ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
1 хв

Російські війська посилюють тиск на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку дуже складна.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Покровський напрямок

Покровський напрямок / © Associated Press

На Покровському напрямку росіяни посилюють атаки. Так, за добу СОУ відбили більше як 70 штурмів.

Про це пише військовий із позивним “Осман” Бунятов Станіслав.

За його словами, на Покровському напрямку росіяни “лізуть пачками”.

“За добу СОУ відбили більше 70 штурмів у понад десяти населених пунктах, знищили понад 30 артсистем, що свідчить про збільшення їх кількості на напрямку”, — акцентував він.

Також спостерігається активізація з частковим просуванням на південному та північно-східному флангах.

Нагадаємо, Покровський напрямок залишається лідером за кількістю штурмів і кількістю знищеного особового складу противника.

"Загалом активність ворога висока на всій лінії, від Багатиря до Костянтинівського котла. Південно-західніше від Костянтинівки ворог мав просування завдяки низькому бойовому рівню підготовки нашого особового складу, поганій взаємодії та низькому рівні спроможностей ударних БпЛА підрозділів, що відповідали за даний напрямок», — написав він.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
83
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie