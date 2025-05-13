Російські війська посилюють тиск на Покровському напрямку

Покровський напрямок / © Associated Press

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На Покровському напрямку росіяни посилюють атаки. Так, за добу СОУ відбили більше як 70 штурмів.

Про це пише військовий із позивним “Осман” Бунятов Станіслав.

За його словами, на Покровському напрямку росіяни “лізуть пачками”.

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“За добу СОУ відбили більше 70 штурмів у понад десяти населених пунктах, знищили понад 30 артсистем, що свідчить про збільшення їх кількості на напрямку”, — акцентував він.

Також спостерігається активізація з частковим просуванням на південному та північно-східному флангах.

Нагадаємо, Покровський напрямок залишається лідером за кількістю штурмів і кількістю знищеного особового складу противника.

"Загалом активність ворога висока на всій лінії, від Багатиря до Костянтинівського котла. Південно-західніше від Костянтинівки ворог мав просування завдяки низькому бойовому рівню підготовки нашого особового складу, поганій взаємодії та низькому рівні спроможностей ударних БпЛА підрозділів, що відповідали за даний напрямок», — написав він.

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